Чтобы каждый день очищать организм от токсичных веществ, необходимо поддерживать печень в здоровом состоянии. Печень также отвечает за выработку важных гормонов, которые нужны для нормального функционирования эндокринной системы и всего организма. Есть три продукта, которые лучше всего подходят для очистки печени. О них рассказал врач индийской медицины доктор Вивек Джоши на своём YouTube-канале.
Эти три совета помогут наладить здоровье печени, желудка и поджелудочной железы, однако работать они будут только вместе с физическими упражнениями и правильным питанием, заключил индийский врач.
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