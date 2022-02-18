Индийский врач назвал три лучших средства для очистки печени

Чтобы каждый день очищать организм от токсичных веществ, необходимо поддерживать печень в здоровом состоянии. Печень также отвечает за выработку важных гормонов, которые нужны для нормального функционирования эндокринной системы и всего организма. Есть три продукта, которые лучше всего подходят для очистки печени. О них рассказал врач индийской медицины доктор Вивек Джоши на своём YouTube-канале.

Куркума. По словам специалиста, эта специя выводит из организма тяжелые металлы, которые могут быть в овощах и фруктах. Также куркума способствует хорошему образованию желчи и обладает желчегонным эффектом, благодаря чему уменьшается риск образования камней в жёлчном пузыре. Чтобы уменьшить количество токсинов в пище, куркуму следует добавлять не в конце, а в начале приготовления блюда, заметил врач. Овощи. Индийский доктор считает, что для печени полезно есть как можно больше овощей, особенно свеклы и зелёных салатов. Это будет помогать выводить жир из печени и снижать нагрузку. Чеснок. В нём присутствует сера, из-за которой чеснок обладает антивирусным, антибактериальным и противоинфекционным эффектами, пояснил Джоши. Тем, кто не может есть чеснок, он посоветовал делать чесночный чай. Это также снижает жирность печени и очищает её клетки.

Эти три совета помогут наладить здоровье печени, желудка и поджелудочной железы, однако работать они будут только вместе с физическими упражнениями и правильным питанием, заключил индийский врач.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург рассказал о полезных свойствах чеснока для организма.

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