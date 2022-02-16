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Автор Николай Ткаченко

Отоларинголог рассказал, от каких народных средств при "омикроне" будет хуже

Здоровье

Для "омикрона" самым характерным симптомом является сильная боль в горле, на которую жалуются более 60% заболевших. Такие данные привёл врач Сергей Агапкин в эфире телеканала "Россия 1". Помогут ли при боли в горле, вызванной "омикроном", известные народные рецепты, объяснил отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Отоларинголог рассказал, от каких народных средств при "омикроне" будет хуже

Доктор отметил, что вирус стал легче переноситься, что уже хорошая новость. Теперь он не бьёт по жизненно важным органам (лёгким, бронхам), а перешёл на лор-органы (нос и горло). По мнению врача, это говорит о том, что скоро мы достигнем коллективного иммунитета и забудем о коронавирусе.

Специалист рассказал, что известное народное средство — спиртовой компресс на горло, лучше не сделает, а от него будет только хуже. Дело в том, что любой спиртовой или тепловой компресс провоцирует отёк, а слизистая задней стенки глотки и миндалины и так находятся в состоянии отёка. От компресса отёк будет сильнее, а инфекция будет распространяться глубже, добавил врач.

По его словам, закалить горло при "омикроне" не поможет и мороженое. И в лучшем случае это обернётся потерей времени, а в худшем — затягиванием симптоматики.

Что касается любимых народом полосканий горла отварами различных трав или хлоргексидином, то следует разделить лечение "омикрона" и симптоматическую терапию, заметил лор-врач. Он считает, что с точки зрения снижения симптомов и улучшения качества жизни это допустимо.

Однако полоскания шалфеем, ромашкой или леденцы с эвкалиптом не лечат "омикрон", а лишь немного улучшают состояние. Тем не менее, это то, что уже можно использовать, хотя и без особой надежды на быстрый эффект, заключил доктор.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Николай Ткаченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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