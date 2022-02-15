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Автор Николай Ткаченко

Эндокринологи нашли связь между коронавирусом и сахарным диабетом

Здоровье

Ряд международных исследований выявили связь между возникновением сахарного диабета и коронавирусом. Опасная болезнь может развиться в течение шести месяцев после перенесённой в тяжелой форме инфекции у 14% пациентов. Об этом сообщает издание "Вести Подмосковья".

Эндокринологи нашли связь между коронавирусом и сахарным диабетом

По словам эндокринолога Наталии Андрейченко, диабетикам важно постоянно следить за уровнем сахара в крови, консультироваться со специалистом и обращаться к врачу при любых изменениях самочувствия. Своевременная подобранная медицинская помощь может снизить риск тяжелого течения инфекции и уменьшить вероятность осложнений у таких больных.

Доктор пояснила, что наличие сахарного диабета создаёт благоприятные условия для проникновения вирусов в ткани и последующего их размножения. В случае с коронавирусом повреждаются клетки поджелудочной железы, что приводит к повышению уровня глюкозы. Также ковид провоцирует развитие сахарного диабета второго типа.

Ранее американский диетолог Эрик Берг перечислил семь признаков, указывающих на скрытое начало сахарного диабета.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Темы covid-19 сахарный диабет
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