Доктор Берг назвал 7 ранних признаков сахарного диабета

У подавляющего большинства людей есть состояние преддиабета в той или иной стадии, но они об этом даже не подозревают. Поэтому очень важно знать признаки надвигающейся проблемы. Об этом рассказал американский диетолог, доктор Эрик Берг на своём YouTube-канале.

Специалист отметил, что уровень сахара в крови влияет на 4 области в теле: глаза, почки, нервы, мозг и кровеносные сосуды. Он является основной причиной слепоты, заболеваний почек, переферической нейропатии, изменений в мозге, а именно слабоумия и болезни Альцгеймера.

По статистике у 33% населения присутствует инсулинорезистентность. Но врачи редко измеряют глюкозу, чтобы выявить её на ранних этапах. Вероятно, что 65-70% населения имеют инсулинорезистентность, предположил доктор Берг.

По его словам, существует 7 ранних признаков, по которым можно определить состояние предшествующее развитию сахарного диабета.

Частое мочеиспускание. Организм считает избыток глюкозы ядом и пытается избавиться от неё, но вместе с глюкозой уходит и вода. Из-за этого учащается мочеиспускание. Сильная жажда. В результате потери жидкости появляется более сильная, чем обычно, жажда. И может хотеться даже воды со льдом. Также может возникать сухость во рту, и вероятна обезвоженность. Голод между приемами пищи. Человеку требуется перекус между приёмами пищи. Он не может протянуть какое-то время без еды, поэтому в ход идут энергетические батончики, а, выходя из дома, он берёт с собой что-то перекусить. Происходит это на клеточном уровне: клетки не получают питательных веществ и не насыщаются. Ухудшение зрения. Жидкость фактически просачивается из кровеносных сосудов в хрусталик глаза и это вызывает помутнение. Оно может быть как в одном глазу, так и в обоих. Нервозность. Человека легко вывести из себя. Окружающие очень раздражают, но стоит поесть, как он становится намного спокойнее. Это явный признак того, что человек ест слишком много сахара. Необоснованная усталость. Если человеку всё время хочется вздремнуть, сколько бы он не спал, это симптом повышенного инсулина, из-за которого клонит в сон. Особенно это происходит после сытного обеда. Зуд в области гениталий. Также может возникать сыпь или покраснение в этой области. Причина в кандиде, которая питается сахаром и зависит от него. Избавиться от кандиды невозможно, если не лишить её источника питания – сахара.

"Поэтому правильный путь – это низкоуглеводная диета", - заключил доктор Берг.

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