EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Николай Ткаченко

Доктор Берг назвал 7 ранних признаков сахарного диабета

Здоровье

У подавляющего большинства людей есть состояние преддиабета в той или иной стадии, но они об этом даже не подозревают. Поэтому очень важно знать признаки надвигающейся проблемы. Об этом рассказал американский диетолог, доктор Эрик Берг на своём YouTube-канале.

Доктор Берг назвал 7 ранних признаков сахарного диабета

Специалист отметил, что уровень сахара в крови влияет на 4 области в теле: глаза, почки, нервы, мозг и кровеносные сосуды. Он является основной причиной слепоты, заболеваний почек, переферической нейропатии, изменений в мозге, а именно слабоумия и болезни Альцгеймера.

По статистике у 33% населения присутствует инсулинорезистентность. Но врачи редко измеряют глюкозу, чтобы выявить её на ранних этапах. Вероятно, что 65-70% населения имеют инсулинорезистентность, предположил доктор Берг.

По его словам, существует 7 ранних признаков, по которым можно определить состояние предшествующее развитию сахарного диабета.

  1. Частое мочеиспускание. Организм считает избыток глюкозы ядом и пытается избавиться от неё, но вместе с глюкозой уходит и вода. Из-за этого учащается мочеиспускание. 
  2. Сильная жажда. В результате потери жидкости появляется более сильная, чем обычно, жажда. И может хотеться даже воды со льдом. Также может возникать сухость во рту, и вероятна обезвоженность.
  3. Голод между приемами пищи. Человеку требуется перекус между приёмами пищи. Он не может протянуть какое-то время без еды, поэтому в ход идут энергетические батончики, а, выходя из дома, он берёт с собой что-то перекусить. Происходит это на клеточном уровне: клетки не получают питательных веществ и не насыщаются.
  4. Ухудшение зрения. Жидкость фактически просачивается из кровеносных сосудов в хрусталик глаза и это вызывает помутнение. Оно может быть как в одном глазу, так и в обоих.
  5. Нервозность. Человека легко вывести из себя. Окружающие очень раздражают, но стоит поесть, как он становится намного спокойнее. Это явный признак того, что человек ест слишком много сахара.
  6. Необоснованная усталость. Если человеку всё время хочется вздремнуть, сколько бы он не спал, это симптом повышенного инсулина, из-за которого клонит в сон. Особенно это происходит после сытного обеда.
  7. Зуд в области гениталий. Также может возникать сыпь или покраснение в этой области. Причина в кандиде, которая питается сахаром и зависит от него. Избавиться от кандиды невозможно, если не лишить её источника питания – сахара.

"Поэтому правильный путь – это низкоуглеводная диета", - заключил доктор Берг.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

7 признаков избытка сахара в рационе
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Елена Андреева
Темы сахарный диабет
Новости
Доктор Берг назвал 7 ранних признаков сахарного диабета
Александра Панкратова-Чёрного сфотографировали в инвалидной коляске
Лыжницы сборной России выиграли эстафету!
Устали от огромных губ и ягодиц: За границей вновь полюбили российские авто
Иммунолог перечислил негативные последствия COVID-19 для мозга
Журналисты аплодировали: Валиева с улыбкой прошла через микст-зону
Выяснилась причина кончины актрисы Зинаиды Кириенко
Майкл Бом назвал срок, когда завершится противостояние России и Запада
МОК нарушил свои же законы: Золото фигуристов придется отдать России немедленно
Новый ГОСТ разрешит парковать машины на тротуарах
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Лавров предсказал, чем закончится ситуация с Украиной

Сергей Лавров рассказал, как, по его мнению, разрешится политическая ситуация вокруг Украины.

Лавров предсказал, чем закончится ситуация с Украиной
Байден снова оскорбил Путина. Теперь высказался о его умственных способностях
Мир. Новости мира
Байден снова оскорбил Путина. Теперь высказался о его умственных способностях
Бывший СССР
Возможности предотвратить войну в Донбассе больше нет
Мир. Новости мира
"100 килотонн над Кремлём": Запад обсуждает ядерный удар по РФ
Ирина Шлионская "Артек": дело о вредительстве закончилось ничем. Почти... Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Вимана: У древних были космолёты? Дмитрий Соколов Любовь Степушова Блокада Приднестровья Украиной и Молдавией снова в повестке дня Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
Собчак увидела символичный предмет на встрече Путина и Макрона
Здоровье
Врач-кардиолог объяснила, что должно быть в аптечке у гипертоника
Канадцы, занявшие четвёртое место в командном турнире, высказались о Валиевой
Новости спорта
Канадцы, занявшие четвёртое место в командном турнире, высказались о Валиевой
Последние материалы
Устали от огромных губ и ягодиц: За границей вновь полюбили российские авто
Иммунолог перечислил негативные последствия COVID-19 для мозга
Журналисты аплодировали: Валиева с улыбкой прошла через микст-зону
Выяснилась причина кончины актрисы Зинаиды Кириенко
Майкл Бом назвал срок, когда завершится противостояние России и Запада
МОК нарушил свои же законы: Золото фигуристов придется отдать России немедленно
Новый ГОСТ разрешит парковать машины на тротуарах
Запатентована новая панель приборов Lada Vesta с необычными символами
Чего ждать от зеркальной даты 22.02.2022, рассказал известный эзотерик
Михаил Пореченков посоветовал не верить артистам, рассуждающим о политике
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников