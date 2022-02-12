У подавляющего большинства людей есть состояние преддиабета в той или иной стадии, но они об этом даже не подозревают. Поэтому очень важно знать признаки надвигающейся проблемы. Об этом рассказал американский диетолог, доктор Эрик Берг на своём YouTube-канале.
Специалист отметил, что уровень сахара в крови влияет на 4 области в теле: глаза, почки, нервы, мозг и кровеносные сосуды. Он является основной причиной слепоты, заболеваний почек, переферической нейропатии, изменений в мозге, а именно слабоумия и болезни Альцгеймера.
По статистике у 33% населения присутствует инсулинорезистентность. Но врачи редко измеряют глюкозу, чтобы выявить её на ранних этапах. Вероятно, что 65-70% населения имеют инсулинорезистентность, предположил доктор Берг.
По его словам, существует 7 ранних признаков, по которым можно определить состояние предшествующее развитию сахарного диабета.
"Поэтому правильный путь – это низкоуглеводная диета", - заключил доктор Берг.
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