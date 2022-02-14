Кардиолог рассказала, как защитить сердце от коронавируса

Коронавирус чаще всего даёт различные осложнения на сердце. И это неслучайно, так как сердечно-сосудистые заболевания ещё до пандемии были на первом месте по смертности. Как защитить сердце от негативного влияния коронавируса, рассказала врач-кардиолог, кардиопсихолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своём YouTube-канале.

По словам специалиста, люди ведут неправильный образ жизни, который и приводит к болезням сердца, а коронавирус просто усиливает проблемы и ускоряет патологические процессы за счёт того, что во время него возникает высокий уровень воспаления в организме. И если исходно человек здоров, то ковид не сможет навредить сердцу, заметила доктор.

Для того, чтобы сердце оставалось здоровым нужно регулярно проявлять любовь к себе и своему сердцу, пояснила врач. То есть нужно регулярно проявлять физическую активность, чаще гулять на свежем воздухе, наслаждаться природой, красотой и друг другом.

По мнению кардиолога, сейчас также важно дозировать поступление входящей информации, которая на самом деле в большинстве случаев не является полезной и необходимой. А самое главное, надо учиться контролировать именно себя, а не те вещи, которые мы проконтролировать не можем (политику, экономику, стихию и других людей), добавила врач.

Кроме того, очень важны для сердца полноценный отдых, выходные и отпуск, вкусная и полезная еда, исключение вредных привычек, фобий и избавление от внутренних психологических конфликтов, заключила Кореневич.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.