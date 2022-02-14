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Автор Николай Ткаченко

Психолог рассказала, как выйти из стрессового состояния

Здоровье

Стресс сегодня стал почти повседневным спутником для миллионов людей. Проблемы на работе, ссоры с родными и тревога по поводу будущего оказывают влияние не только на психическое, но и на физическое здоровье. Поэтому на такие негативные процессы нельзя не обращать внимания. Как успешно бороться со стрессом, рассказала психолог Мария Солдатенкова.

Психолог рассказала, как выйти из стрессового состояния

Она пояснила в беседе с РЕН ТВ, что с помощью стресса организм не только реагирует на изменение ситуации, но и приспосабливается к ней. При этом на физическом уровне могут появиться ощущение боли в области сердца, панические атаки, вероятно обострение хронических заболеваний, а также возникновение язвы желудка или спазма гортани.

Психолог добавила, что помочь справиться с последствиями тяжёлого стресса, как, например, потеря близкого человека, на начальном этапе человеку могут специалисты. А вот с неглубокими переживаниями справиться можно и самостоятельно, используя дыхательные и другие упражнения.

Хорошей профилактикой и способом выйти из состояния стресса могут быть обычная прогулка, полноценный сон, правильное питание и общение с друзьями, которым можно откровенно рассказать о своих проблемах, заключила Солдатенкова.

Ранее эндокринолог Екатерина Шереметьева объяснила, почему влюблённые люди имеют больше шансов прожить дольше.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Как победить стресс? Советы психолога
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Елена Андреева
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