Эндокринолог объяснила, почему влюблённые люди дольше живут

Состояние влюбленности – в какой-то степени счастье, поэтому оно может иметь практическую пользу для здоровья. Об этом рассказала врач-эндокринолог Екатерина Шереметьева в беседе с РИА Новости.

Доктор отметила, что у счастливых людей реже встречаются нарушения сна, они больше времени уделяют физической нагрузке, лучше следят за питанием, реже испытывают состояние стресса, а их иммунитет «сильнее», что может быть дополнительной защитой от заболеваний сердца и сосудов.

Специалист заметила, что у одиноких людей, особенно женщин больше вероятность инфаркта миокарда. А, согласно исследованиям эндокринологов, дольше живут счастливые люди, добавила Шереметьева.

Она дала определение влюбленности, как цепочке химических и психологических реакций, из-за которых возникает состояние эйфории и желание находиться с человеком рядом. Доктор уточнила, что влюблённость может длиться как несколько минут, так и несколько лет.

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