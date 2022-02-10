Доктор Берг объяснил, как длительный стресс влияет на иммунитет

Гормон кортизол, который вырабатывается в организме при длительном стрессе, вредит сердцу и почкам, нарушает работу мозга и разрушает мышцы. Организм не приспособлен к продолжительному воздействию кортизола. О влиянии высокого кортизола и способах его снижения рассказал американский диетолог, доктор Эрик Берг на своём YouTube-канале.

Повышенный уровень кортизола негативно влияет на работу сердца, повышает давление, учащает пульс и вызывает воспаление в сосудах, заметил специалист. Сам по себе этот важный гормон оказывает противовоспалительное действие, но при его избытке в течение длительного времени рецепторы перестают реагировать на повышение, и воспаление только усиливается.

Кортизол подавляет иммунитет, в частности T-лимфоциты, которые убивают вирусы и раковые клетки. Чем больше гормона стресса в организме, тем меньше иммунная защита.

Много кортизола в организме разрушает гиппокамп, который является частью мозга, отвечающую за переход кратковременной памяти в долговременную. Разрушение гиппокампа приводит к провалам в памяти и спутанности сознания.

Высокий уровень кортизола ведёт к потере витаминов и минералов, снижению уровня калия. Из-за этого повышается пульс и провоцируется стрессовая реакция, падает количество витамина B1, главного антистрессового витамина.

Кроме того, становится меньше ионов водорода, организм защелачивается, заметил диетолог, начинает расщеплять мышцы, чтобы получить глюкозу для энергии. Вместе с этим распадается коллаген в суставах и коже, а также эластин. Снижается фильтрация почек, они не удерживают минералы: калий и магний. Но зато удерживают натрий, что приводит к задержке жидкости.

Кортизол виноват и в повышении сахара в крови. Стрессовый гормон помогает производить глюкозу из неуглеводных источников, поэтому может активировать инсулин и вызывать отложение жира на животе. Пищеварение становится вялым из-за работы симпатической системы, пояснил специалист по питанию.

Доктор Берг советует бороться с психическим стрессом с помощью физического труда или активных тренировок. По его словам, поможет расслабиться занятие умственной деятельностью, приём витаминов B1 и D3, магния и калия. Также снижают кортизол низкоуглеводная диета и интервальное голодание, заключил диетолог.

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