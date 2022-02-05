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Автор Николай Ткаченко

Доктор Берг назвал семь лучших продуктов для детоксикации печени

Здоровье

В организме человека печень выполняет около 500 функций. Этот орган не накапливает токсины, как считают некоторые, но может не справляться с их нейтрализацией из-за образования в нем жира и воспаления. Семь продуктов, которые помогут улучшить работу печени, назвал американский диетолог, популяризатор здорового образа жизни Эрик Берг.

Чеснок
 

1. Крестоцветные овощи. Кейл, брокколи, брюссельская капуста, руккола, васаби и горчица содержат органическое соединение растительного происхождения - сульфорафан, который очищает печень.

2. Чеснок. В нём много серы, которая выводит из печени токсины и оказывает антибактериальное действие. Чеснок убирает жир из печени, также в нем присутствует витамин B1.

3. Куркума. Она содержится куркумин — сильное вещество с противовоспалительными и противораковыми свойствами. Эта специя выводит из организма тяжелые металлы: мышьяк, свинец и ртуть.

4. Свёкла. Этот овощ снижает уровень печеночных ферментов. Фитонутриенты и пигменты свёклы помогают выводить жёлчные соли, что так же способствует выведению жира.

5. Грибы. В них содержится глутатион, который является антиоксидантом. Также он выполняет роль гепатопротектора, защищая клетки печени.

6. Авокадо. Экзотический фрукт восстанавливает и стабилизирует работу печени. Как и в грибах, в нём много глутатиона. Употребление всего лишь одного авокадо в неделю поможет улучшить состояние печени.

Авокадо
Авокадо

7. Оливковое масло. Этот продукт повышает чувствительность печени к инсулину и снижает инсулинорезистентность. Так же масло оливы является сильным средством против воспаления и выводит жир.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Топ-7 продуктов для детоксикации печени
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Елена Андреева
Темы сша печень диетолог
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