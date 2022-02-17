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Автор Николай Ткаченко

Инфекционист объяснил, можно ли заболеть "омикроном" второй и третий раз

Здоровье

Для "омикрона" больше характерны симптомы респираторного заболевания, такие как насморк, боль в горле, невысокая температура, чувство недомогания, усталость, также бывает потеря обоняния, но несколько реже, чем при предыдущих штаммах. Это больше похоже на симптомы обычного гриппа, поэтому даже специалист не всегда способен отделить коронавирусную инфекцию от ОРВИ.

Инфекционист объяснил, можно ли заболеть "омикроном" второй и третий раз

Об этом рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".

Однако сравнительно лёгкие симптомы не означают, что при "омикроне" не может быть тяжелого течения и необходимости госпитализации с попаданием на искусственную вентиляцию лёгких, хотя риск этого ниже, заметил доктор.

По его словам, некоторые люди могут переболеть коронавирусом два и даже три раза. Если бы вирус был стабилен и не менялся, вероятность того, что иммунитет, который сформировался, станет защитным и через месяц, и через год и пять лет, была бы высока. Однако у некоторых людей низкий иммунитет, изменчивость вируса имеет место, поэтому нечастые, но повторные случаи заболевания у определённого процента населения присутствуют, пояснил инфекционист.

Ранее отоларинголог Владимир Зайцев назвал народные средства, от которых при "омикроне" будет только хуже.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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