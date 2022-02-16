Врачи из США назвали недуг в молодости, который предскажет деменцию в старости

Американские кардиологи из Северо-Западного мемориального госпиталя в Чикаго заявили, что нарушения работы сердца и сосудов в молодом возрасте могут "предсказать" вероятность развития деменции в старости. Согласно информации исследования, больший риск несёт гипертония.

Исследование начали проводить ещё более 30 лет назад. В группу "испытуемых" были включены люди в возрасте 20-40 лет.

Согласно результатам исследования, первые снимки МРТ пациентам с гипертонией сделали в 30 лет, а второй — после 55.

У половины из них отметили изменения в мозге.

"Высокое давление нарушает структуру и функцию кровеносных сосудов головного мозга, повреждая области, которые имеют решающее значение для когнитивной функции", — цитирует данные исследовательской работы American Heart Association.

Учёные отметили: кроме высокого давления, также деменции "способствуют":

курение,

ожирение,

высокий холестерин.

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