Американские кардиологи из Северо-Западного мемориального госпиталя в Чикаго заявили, что нарушения работы сердца и сосудов в молодом возрасте могут "предсказать" вероятность развития деменции в старости. Согласно информации исследования, больший риск несёт гипертония.
Исследование начали проводить ещё более 30 лет назад. В группу "испытуемых" были включены люди в возрасте 20-40 лет.
Согласно результатам исследования, первые снимки МРТ пациентам с гипертонией сделали в 30 лет, а второй — после 55.
У половины из них отметили изменения в мозге.
"Высокое давление нарушает структуру и функцию кровеносных сосудов головного мозга, повреждая области, которые имеют решающее значение для когнитивной функции", — цитирует данные исследовательской работы American Heart Association.
Учёные отметили: кроме высокого давления, также деменции "способствуют":
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