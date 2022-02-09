Главный гериатр Минздрава: COVID-19 может стать причиной деменции

COVID-19 может стать причиной болезни Альцгеймера, или старческого слабоумия. Об этом проинформировала главный гериатр Минздрава Ольга Ткачёва, выступая на конференции "Россия сегодня".

По словам специалиста, коронавирус вызывает нарушения обмена специфического белка в клетках. То же самое происходит и у тех, кто страдает Альцгеймером.

"Человек может заметить это по своему состоянию: в голове как будто туман, нарушается память, затормаживается мыслительный процесс, нарушается сон, возникает депрессия", — сказала Ткачева, которую цитирует "Российская газета".

Однако специалист подчеркнула, что это заболевание не является обязательным следствием коронавируса: у одних людей COVID-19 может "запустить" деменцию, а у других — нет.

В целях профилактики Ткачёва порекомендовала всем пожилым людям вакцинироваться от COVID-19, тем самым защитив себя от возможных осложнений, в числе которых есть и болезнь Альцгеймера. Главный гериатр Минздрава также напомнила, что на сегодняшний день полностью излечиться от этого заболевания невозможно, однако ведутся клинические испытания лекарственных препаратов от него.

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