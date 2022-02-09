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Автор Светлана Нерадовская

Главный гериатр Минздрава: COVID-19 может стать причиной деменции

Здоровье

COVID-19 может стать причиной болезни Альцгеймера, или старческого слабоумия. Об этом проинформировала главный гериатр Минздрава Ольга Ткачёва, выступая на конференции "Россия сегодня".

Главный гериатр Минздрава: COVID-19 может стать причиной деменции

По словам специалиста, коронавирус вызывает нарушения обмена специфического белка в клетках. То же самое происходит и у тех, кто страдает Альцгеймером.

"Человек может заметить это по своему состоянию: в голове как будто туман, нарушается память, затормаживается мыслительный процесс, нарушается сон, возникает депрессия", — сказала Ткачева, которую цитирует "Российская газета".

Однако специалист подчеркнула, что это заболевание не является обязательным следствием коронавируса: у одних людей COVID-19 может "запустить" деменцию, а у других — нет.

В целях профилактики Ткачёва порекомендовала всем пожилым людям вакцинироваться от COVID-19, тем самым защитив себя от возможных осложнений, в числе которых есть и болезнь Альцгеймера. Главный гериатр Минздрава также напомнила, что на сегодняшний день полностью излечиться от этого заболевания невозможно, однако ведутся клинические испытания лекарственных препаратов от него.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Медики предупредили о риске развития болезни Альцгеймера после COVID-19
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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