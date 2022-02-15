Каким заболеванием часто сопровождается "омикрон", рассказал врач Токарев

По наблюдению доктора медицинских наук, главного профилактолога УрФО Сергея Токарева, заболевшие «омикроном» всё чаще жалуются на цистит, и количество таких пациентов увеличивается.



Врач предположил, как могут быть связаны цистит и омикрон-штамм коронавируса.

"Мы можем предполагать, что связано это с анатомо-физиологической близостью мочевых путей и кишечника. Как мы уже знаем, при COVID-19 нередко возникают нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: коронавирус способен длительно персистировать в кишечнике, что клинически проявляется болью в животе и расстройствами стула», - объяснил Токарев URA.RU.

Также специалист считает, что цистит может быть осложнением после перенесённого коронавируса, которое возникает из-за ослабления иммунитета, вызванного атакой вирусов на организм.

С Токаревым согласен его коллега, Владимир Степанов. Он рассказал, что после перенесённого коронавируса и мужчины, и женщины всё чаще жалуются на воспаления мочевыделительной системы. Особенно это характерно для тех, у кого уже были проблемы или скрытые инфекции в этой области.

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