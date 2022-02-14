Сразу два новых варианта "омикрона" нашли в Польше: "Не знаем, чего ждать"

В Польше обнаружили сразу два новых варианта омикрон-штамма коронавирусной инфекции. Об этом заявил замминистра здравоохранения страны Вальдемар Краска.

В эфире Польского радио он подчеркнул: медики обеспокоены тем, как поведут себя эти варианты "омикрона", какое течение болезни они дадут.

"У нас уже есть сегодня два новых субварианта штамма "омикрон", которые наблюдаются в Польше", — пояснил политик.

Он также добавил, что коронавирус в ближайшее время никуда не уйдёт. По его мнению, инфекция сохранится навсегда или же на длительный срок. Как отметил замглавы Минздрава Польши, омикрон-вариант составляет уже 96% от всех случаев COVID-19, подтверждённых на территории государства.

Впервые "омикрон" выявили в ноябре 2021 года в Южно-Африканской республике. Учёные из ВОЗ сразу проинформировали, что этот штамм передаётся от человека к человеку гораздо быстрее, чем "дельта".

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