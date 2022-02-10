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Автор Николай Ткаченко

Кардиолог Кореневич назвала три главных признака пневмонии при "омикроне"

Здоровье

В случае с новым штаммом коронавируса "омикрон" очень важно вовремя заметить, когда у человека начинает развиваться пневмония. Это довольно серьёзное и опасное заболевание, которое требует лечения в стационаре. По каким признакам можно заподозрить пневмонию, рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своём YouTube-канале.

Кардиолог Кореневич назвала три главных признака пневмонии при "омикроне"

Специалист отметила, что высокая температура совсем не обязательно свидетельствует о наличии пневмонии. У некоторых людей, пожилых, ослабленных пациентов или у детей, температура может быть абсолютно нормальной или субфебрильной.

При "омикроне" почти половина людей кашляют, и очень сильно пугаются, думая, что это признак пневмонии, добавила доктор. Однако кашель, по ёё словам, также не является обязательным признаком пневмонии, как и его отсутствие не исключает воспаления лёгких.

На самом деле важный признак пневмонии — это одышка, нехватка кислорода, которая проявляется в том, что пациент начинает часто дышать, и ему не хватает воздуха в покое, подчеркнула врач.

Она пояснила, что следует измерить сатурацию: если насыщение крови ниже 93, то уже можно заподозрить пневмонию. Кроме того, о пневмонии может говорить частота дыхательных движений в покое выше 22 в минуту.

Также стоит насторожиться, если человек болеет уже 4-5 дней и, на первый взгляд, как будто ничего серьёзного не происходит, но есть очень сильная слабость, интоксикация, нарушен сон, слишком сильная заторможенность или повышена возбудимость, пояснила кардиолог.

Особенно характерно для пневмонии — это падение артериального давления. И это часто бывает у пожилых людей, у которых до этого было высокое давление, отметила специалист.

Заподозрить пневмонию можно по трём признакам: выраженной слабости на протяжении нескольких дней, нехватке кислорода и высокой частоте дыхательных движений в покое, заключила Анна Кореневич.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Как распознать пневмонию?
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Елена Андреева
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