Кардиолог Кореневич назвала три главных признака пневмонии при "омикроне"

В случае с новым штаммом коронавируса "омикрон" очень важно вовремя заметить, когда у человека начинает развиваться пневмония. Это довольно серьёзное и опасное заболевание, которое требует лечения в стационаре. По каким признакам можно заподозрить пневмонию, рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своём YouTube-канале.

Специалист отметила, что высокая температура совсем не обязательно свидетельствует о наличии пневмонии. У некоторых людей, пожилых, ослабленных пациентов или у детей, температура может быть абсолютно нормальной или субфебрильной.

При "омикроне" почти половина людей кашляют, и очень сильно пугаются, думая, что это признак пневмонии, добавила доктор. Однако кашель, по ёё словам, также не является обязательным признаком пневмонии, как и его отсутствие не исключает воспаления лёгких.

На самом деле важный признак пневмонии — это одышка, нехватка кислорода, которая проявляется в том, что пациент начинает часто дышать, и ему не хватает воздуха в покое, подчеркнула врач.

Она пояснила, что следует измерить сатурацию: если насыщение крови ниже 93, то уже можно заподозрить пневмонию. Кроме того, о пневмонии может говорить частота дыхательных движений в покое выше 22 в минуту.

Также стоит насторожиться, если человек болеет уже 4-5 дней и, на первый взгляд, как будто ничего серьёзного не происходит, но есть очень сильная слабость, интоксикация, нарушен сон, слишком сильная заторможенность или повышена возбудимость, пояснила кардиолог.

Особенно характерно для пневмонии — это падение артериального давления. И это часто бывает у пожилых людей, у которых до этого было высокое давление, отметила специалист.

Заподозрить пневмонию можно по трём признакам: выраженной слабости на протяжении нескольких дней, нехватке кислорода и высокой частоте дыхательных движений в покое, заключила Анна Кореневич.

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