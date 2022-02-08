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Автор Николай Ткаченко

Кардиолог Кореневич раскрыла способ отличить "омикрон" от обычной простуды

Здоровье

Многие врачи при "омикроне" назначают всем подряд антибиотики — "на всякий случай". Однако при вирусной инфекции они бесполезны, а во многих случаях и вредны. Как самостоятельно определить, что вызвало заболевание - вирус или бактерия, рассказала кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своём YouTube-канале.

Кардиолог Кореневич раскрыла способ отличить "омикрон" от обычной простуды

Специалист отметила, что у антибиотиков есть много побочных эффектов. Они негативно влияют на печень и почки, плюс у человека развивается антибиотикорезистентность (в случае действительно бактериальной инфекции они уже не помогут). И это очень тяжелое состояние, с которым врачи просто не знают, что делать.

Когда человек заболел простудой, у него появилась температура, кашель, ломота в теле, боль в горле, не нужно сразу хвататься за антибиотики, даже если их рекомендует врач, предупредила доктор.

Она посоветовала тем, кто хочет выяснить причину простуды, сдать биохимический анализ крови на прокальцитонин. Он показывает, наличие или отсутствие бактериальной инфекции. Здесь всё просто. Если прокальцитонин повышен, значит, признаки бактериальной инфекции есть. Если же он в норме, то это указывает на вирусную инфекцию, и никакие антибиотики не нужны, пояснила Кореневич.

В клиническом анализе крови надо обратить внимание на лейкоциты: если они повышены — это бактериальная инфекция, если понижены — вирусная. Это обычно бывает при "омикроне" и вообще при коронавирусе, заключила кардиолог.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Вирус или бактерия? Как понять причину простуды?
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Елена Андреева
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