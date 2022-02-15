Число госпитализаций с коронавирусом удвоилось за сутки в РФ

Резкий рост числа госпитализаций больных коронавирусной инфекцией зафиксирован в РФ 15 февраля.

Согласно информации оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, за последние сутки в стране в больницы попали 21 833 заразившихся COVID-19, что в два раза больше, чем накануне, 14 февраля, когда госпитализировали 10 451 человека.

"Увеличение госпитализаций произошло в 80 регионах", — отмечается в сообщении.

По данным оперштаба, за пандемию в РФ выявили 14 480 596 заразившихся коронавирусной инфекцией, в том числе

166 631 — за последние сутки. По сравнению с предыдущими сутками число заражений сократилось на 13 825 случаев. Уменьшение этого показателя в стране наблюдается уже четвёртый день подряд.

С начала пандемии в РФ выздоровели около 11,5 млн заболевших COVID-19, 341 635 — скончались. За последние сутки в стране зафиксировано 704 случая летального исхода COVID-19.

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