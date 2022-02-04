Попова заявила о замедлении темпов распространения "омикрона" в РФ

В РФ зафиксировано снижение темпов распространения омикрон-штамма коронавирусной инфекции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Динамика развития и, так скажем, наступления штамма "омикрон" несколько замедлилась, и не только в России, но и в целом ряде европейских государств", — цитирует главного санитарного врача страны ТАСС.

По словам Поповой, в целом по РФ на долю "омикрона" приходится чуть более 50% случаев COVID-19. При этом в Москве и Санкт-Петербурге этот штамм выявляют у более чем 80% заразившихся.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что 3% всех заражений "омикроном" в стране — это подвид ВА.2.

"Первый вариант ВА.2 был выявлен 13 января, достаточно времени не прошло, и сегодня в нашей базе из всех штаммов "омикрон" 3% приходится именно на эту линию", — заявила Попова.

Она рассказала, что, согласно сведениям датских специалистов, новый подвид "омикрона" является более заразным.

"Коллеги из Дании говорят, что он более контагиозный, в этой стране удельный вес такого подвида очень высок — там за 80%", — отметила глава Роспотребнадзора.

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