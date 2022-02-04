Ухудшение ситуации с COVID-19 зафиксировали в 33 регионах РФ

Ситуация с коронавирусной инфекцией ухудшилась за неделю в 33 российских регионах.

Согласно информации оперштаба по борьбе с COVID-19 в РФ, речь идёт о Белгородской, Волгоградской, Вологодской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Костромской, Курганской и Курской областях.

Ухудшение зафиксировано также в Иркутской, Новосибирской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Томской, Тульской, Челябинской и Ярославской областях.

Кроме того, негативное развитие ситуации с коронавирусом наблюдается в Адыгее, на Алтае, в Башкирии, Дагестане, Ингушетии, Забайкалье, КБР, Крыму, Марий Эл, Мордовии, Татарстане, Удмуртии и Чувашии.

Улучшение ситуации с COVID-19 зарегистрировали лишь в четырёх регионах: ЕАО, на Кубани, в Северной Осетии и Чечне.

Па данным оперштаба, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране снизился за неделю с 64,4% до 64,1%.

"Снижение темпов обусловлено утратой иммунитета первично привитыми россиянами и теми, кто переболел коронавирусом более полугода назад", — поясняется в сообщении.

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