Собянин назвал "запредельным" суточное число заражений COVID-19 в Москве

Число случаев заражений коронавирусной инфекцией, регистрируемое ежесуточно в Москве, является запредельным, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"В день диагностируем 25-26 тысяч. Но 25-26 тысяч — это такие запредельные показатели, с которыми мы не сталкивались", — цитирует главу правительства Москвы ТАСС.

Вместе с тем Собянин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в столице, поскольку темпы роста заболеваемости снизились по сравнению с предыдущей неделей.

По словам мэра, для лечения больных коронавирусной инфекцией в Москве развернули 15 800 коек. В настоящее время заразившихся принимают более 20 стационаров.

Согласно сведениям Собянина, на данный момент число госпитализаций пациентов с COVID-19 в столице достигло 1600 в сутки. Мэр предположил, что нагрузка на московские стационары продолжит увеличиваться.

"Мы запускаем резервные мощности так, чтобы они были готовы принять пациентов", — заявил Собянин.

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