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Автор Владимир Васютченко

Эпидемиолог назвал очень серьёзной ситуацию с постковидным синдромом у детей

Здоровье

Постковидный синдром грозит каждому третьему ребёнку, перенёсшему коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Эпидемиолог назвал очень серьёзной ситуацию с постковидным синдромом у детей

"Никого не хочу пугать, но ситуация действительно очень серьёзная. По проведённым метаанализам установлено, что от 10% до 30%, у каждого третьего, отмечается постковид, и он разный", — цитирует специалиста ТАСС.

По словам Горелова, чаще всего постковидный синдром проявляется у детей потерей концентрации внимания, неусидчивостью, раздражительностью, бессонницей, плаксивостью.

"Прежде всего это букет, связанный с психической сферой, с нервной деятельностью", — отметил специалист.

Он заявил, что симптомы постковидного синдрома у детей могут сохраняться до года. При их наличии Горелов рекомендовал обращаться к реабилитологам.

Как сообщил накануне глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, около 20% больных коронавирусом в стране — дети. По данным министра, в настоящее время в российских больницах находятся около 12 тысяч несовершеннолетних пациентов с COVID-19.

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