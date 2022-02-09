Эпидемиолог назвал очень серьёзной ситуацию с постковидным синдромом у детей

Постковидный синдром грозит каждому третьему ребёнку, перенёсшему коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Никого не хочу пугать, но ситуация действительно очень серьёзная. По проведённым метаанализам установлено, что от 10% до 30%, у каждого третьего, отмечается постковид, и он разный", — цитирует специалиста ТАСС.

По словам Горелова, чаще всего постковидный синдром проявляется у детей потерей концентрации внимания, неусидчивостью, раздражительностью, бессонницей, плаксивостью.

"Прежде всего это букет, связанный с психической сферой, с нервной деятельностью", — отметил специалист.

Он заявил, что симптомы постковидного синдрома у детей могут сохраняться до года. При их наличии Горелов рекомендовал обращаться к реабилитологам.

Как сообщил накануне глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, около 20% больных коронавирусом в стране — дети. По данным министра, в настоящее время в российских больницах находятся около 12 тысяч несовершеннолетних пациентов с COVID-19.

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