Эпидемиолог: инфицированный "омикроном" уже через сутки может заражать других

Человек, заразившийся омикрон-штаммом коронавирусной инфекции, уже через сутки может стать источником инфицирования окружающих, заявил замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Пациент становится опасным уже за один-два дня до появления симптомов, то есть, по сути, через день после встречи с "омикроном"", — цитирует специалиста в ТАСС.

По словам Горелова, малый срок, за который инфицированный новым вариантом COVID-19, может начать заражать других, объясняется высокой скоростью внедрения "омикрона" в организм и нарастания вирусной нагрузки.

Эпидемиолог отметил, что заразность омикрон-штамма в три-четыре раза выше, чем "дельты". Согласно сведениям специалиста, в настоящее время на долю "омикрона" приходится уже около 70% случаев коронавируса в стране.

Как рассказал Горелов, почти у 80% заразившихся новым вариантом коронавируса заболевание протекает с симптомами ОРВИ, у 15% — бессимптомно. Около 5% случаев заражения осложняются пневмонией.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.