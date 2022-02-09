После перенесённого COVID-19 многие пациенты сталкиваются с тромбозом, который иногда приводит к ампутации конечностей. Об этом сообщил доктор медицинских наук, хирург Андрей Чупин.
По его словам, у переболевших коронавирусом может развиться критическое ухудшение кровоснабжения, ведущее к операции, передаёт РИА Новости.
"COVID-19 даёт осложнения на систему свёртывания крови, поэтому тромбоз у перенёсших эту инфекцию встречается, к сожалению, очень часто", — отметил врач.
Специалист пояснил, что, как правило, при тромбозе страдают артерии верхних и нижних конечностей. Кроме того, в отдельных случаях наблюдается развитие тяжёлой ишемии.
"Дело может дойти до ампутации конечностей. Во время пандемии таких примеров было немало", — сказал Чупин.
Он добавил, что риск тромботических осложнений возрастает у людей, которые тяжело переболели коронавирусом, а также у пациентов с атеросклерозом, особенно если у них уже были операции на сосудах.
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