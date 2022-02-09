Врач Виктор Торчило перечислил семь характерных симптомов "омикрона"

Заболевание новым штаммом коронавируса "омикрон" протекает легче, чем предыдущие варианты. Однако заразиться им могут даже вакцинированные и переболевшие. Симптомы у него также несколько иные. О том, как определить, что это именно "омикрон" подробно рассказал врач, выпускник Военно-медицинской академии Виктор Торчило на своём YouTube-канале.

По словам доктора, обратить внимание следует на семь основных признаков.

Боль в горле. Чаще всего начинается "омикрон" с першения в горле и ощущения покалывания, инородного тела. Затем боль нарастает и появляется ощущение, что горло поскребли наждачной бумагой. Далее боль понемногу опускается ниже — в грудь. Повышенная чувствительность кожи. У многих заболевших "омикроном" появляется такое чувство, как будто кожа после ожога. До неё тяжело дотронуться, возникает чувство парестезии, (ползающих мурашек, покалывания, онемения). И почти у половины пациентов отмечается жжение. Слабость. Она длится не так долго, как при предыдущих вариантах коронавируса — примерно 1-2 дня. Головная боль. Для "дельты" она была совершенно не характерна, а при "омикроне" это один из основных симптомов. Причём люди отмечают очень сильную головную боль, которой раньше не испытывали. Ощущения такие, словно бьют молотком изнутри по черепу или что-то пульсирует в голове. Эта боль держится несколько дней и может вызывать чувство раздражения, меняется поведение человека, его начинает бесить, он бросается на окружающих. Температура. При "омикроне" она в отличие от "дельты" обычно невысокая (до 38 градусов) и держится 1-2 дня. Сухой кашель. У примерно половины людей он может переходить во влажный. Кашель поверхностный, он идет не из грудины, как при "дельте", а просто как будто что-то першит или мешает в горле. Обильный насморк. Это визитная карточка "омикрона". Обычно насморк появляется на второй-третий день после заражения. Многие отмечают необычайно сильный насморк, как будто открыли кран. Продолжается он обычно один-два дня (в редких случаях три), после чего резко заканчивается. И, как правило, на этом заканчивается и само инфицирование.

Также есть ещё и восьмой симптом. При "омикроне" обычно бывает нормальная сатурация — то есть насыщение крови кислородом в норме. И пневмония наблюдается крайне редко, буквально в единичных случаях, заключил доктор.

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