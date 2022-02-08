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Автор Николай Ткаченко

Шафалинов объяснил, почему получение QR-кодов по антителам не имеет смысла

Здоровье

«Куаризация» населения не имеет ничего общего ни с медициной, ни с эпидемиологией. Более, того, это может, наоборот, привести к очень неприятным последствиям. Такое мнение высказал профессор, доктор наук Владислав Шафалинов в эфире телеканала «Царьград».

Шафалинов объяснил, почему получение QR-кодов по антителам не имеет смысла

По словам врача, не является секретом то, что люди с огромным количеством антител заболевают и умирают. И привитый человек точно также может заразиться. Вопрос, почему так происходит остаётся открытым, и никто из экспертов до сих пор не дал на него ответа, заметил врач.

Он привел в пример клинический случай, который разбирался на конференции «Врачи за правду» 12 декабря, когда пациент после третьей вакцинации через 10 дней скончался от COVID-19 с огромным уровнем антител.

«Эти антитела, вполне возможно, не являются защитными. Антитела – это всего лишь маркер того, что организм соприкоснулся с инфекцией. Ведь люди с туберкулёзом и СПИДом болеют и умирают с огромным количеством антител. Почему-то эти антитела их не вылечивают. Точно также не вылечивают и другие антитела, которые от ковида», - заключил доктор Шафалинов.

Ранее Минздрав опубликовал приказ, согласно которому  с 21 февраля получить QR-код в России можно будет по результатам теста на антитела. 

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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