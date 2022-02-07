Диетологи перечислили самые полезные для здоровья продукты

Диетологи рассказали, какие овощи стоит употреблять людям, чтобы улучшить работу организма, обезопасить себя от рака и вирусов. В перечень вошли, например, морковь, зелёный горошек и кимчи.

Специалист Джаред Мичем назвал одним из самых полезных продуктов сладкий картофель. Как объяснил эксперт, в батате есть клетчатка, благодаря которой очищается ЖКТ и формируется здоровая микрофлора. Также этот овощ содержит витамины А и С, отметил диетолог.

"Антиоксиданты, которые есть в сладком картофеле, защищают клетки от повреждений и могут оказывать противораковый эффект, особенно в клетках толстой кишки", — объяснил Мичем для Fox News.

Эксперт Эрин Кенни порекомендовала употреблять грибы шиитаке. По информации специалиста, данный продукт помогает в укреплении иммунной системы и борьбе с воспалениями.

Вместе с этим диетологи перечислили следующие полезные для организма человека продукты:

брюссельская капуста;

свёкла;

чеснок;

брокколи;

мексиканская репа;

спирулина.

Ранее эксперты назвали продукты для очистки лёгких от вирусов. Доктор Вивек Джоши посоветовал людям есть имбирь, тыквенные семечки, мёд, болгарский перец и чёрный перец.

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