EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Евгения Васильева

Диетологи перечислили самые полезные для здоровья продукты

Здоровье

Диетологи рассказали, какие овощи стоит употреблять людям, чтобы улучшить работу организма, обезопасить себя от рака и вирусов. В перечень вошли, например, морковь, зелёный горошек и кимчи.

Диетологи перечислили самые полезные для здоровья продукты

Специалист Джаред Мичем назвал одним из самых полезных продуктов сладкий картофель. Как объяснил эксперт, в батате есть клетчатка, благодаря которой очищается ЖКТ и формируется здоровая микрофлора. Также этот овощ содержит витамины А и С, отметил диетолог.

"Антиоксиданты, которые есть в сладком картофеле, защищают клетки от повреждений и могут оказывать противораковый эффект, особенно в клетках толстой кишки", — объяснил Мичем для Fox News.

Эксперт Эрин Кенни порекомендовала употреблять грибы шиитаке. По информации специалиста, данный продукт помогает в укреплении иммунной системы и борьбе с воспалениями.

Вместе с этим диетологи перечислили следующие полезные для организма человека продукты:

  • брюссельская капуста;
  • свёкла;
  • чеснок;
  • брокколи;
  • мексиканская репа;
  • спирулина.

Ранее эксперты назвали продукты для очистки лёгких от вирусов. Доктор Вивек Джоши посоветовал людям есть имбирь, тыквенные семечки, мёд, болгарский перец и чёрный перец.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Эксперт о питании: правильного меню для всех нет и быть не может
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
Темы правильное питание
Новости
Губерниев показал, чем кормят российских спортсменов на Олимпиаде в Китае
В ДНР заявили о прибытии в Донбасс польских наёмников
Доктор Ковальков рассказал, как пищевая сода может вызвать остановку сердца
В ГД высказались по поводу идеи разрешить любые способы защиты дома при обороне
Гинцбург: в Москве 90-95% заболевших заражены "Омикроном"
Диетологи перечислили самые полезные для здоровья продукты
В Роспотребнадзоре спрогнозировали мутацию COVID-19 в сторону большей заразности
В Белоруссии предложили "разнести Киев ракетами" в ответ на слухи о "вторжении"
Биолог: для защиты от "омикрона" надо ходить в очках для подводного плавания
Собчак стала спонсором мечты девушки, пострадавшей в сочинском ДТП
Последние материалы
Доктор Ковальков рассказал, как пищевая сода может вызвать остановку сердца
В ГД высказались по поводу идеи разрешить любые способы защиты дома при обороне
Гинцбург: в Москве 90-95% заболевших заражены "Омикроном"
Диетологи перечислили самые полезные для здоровья продукты
В Роспотребнадзоре спрогнозировали мутацию COVID-19 в сторону большей заразности
В Белоруссии предложили "разнести Киев ракетами" в ответ на слухи о "вторжении"
Биолог: для защиты от "омикрона" надо ходить в очках для подводного плавания
Собчак стала спонсором мечты девушки, пострадавшей в сочинском ДТП
Известную советскую актрису Осипович нашли мёртвой в день её рождения
Генерал ВСУ рассказал, как Киев обманывает военнослужащих
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Сосновский объяснил, почему Шольц может теперь не лететь в Москву

Встреча канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным должна состояться 15 февраля. Однако атмосфера её уже изрядно испорчена немецкой стороной, считает политолог Александр Сосновский.

Сосновский объяснил, почему Шольц может теперь не лететь в Москву
Выяснилось, зачем жена Градского скрывает свой истинный возраст
Шоу-бизнес
Выяснилось, зачем жена Градского скрывает свой истинный возраст
Мир. Новости мира
"Это госизмена": в Киеве резко раскритиковали закупку газа РФ у венгров
Авто
Зачем китайской Chery завод УАЗ? Российским рабочим можно платить в 5 раз меньше
Ирина Шлионская Прототипы "Мастера и Маргариты": от Льва Толстого до Сталина Ирина Шлионская Усам Оздемиров Россия — Китай: ветер больших перемен дует с востока Усам Оздемиров Любовь Степушова Россия и Китай близки к решению вопроса о мировом господстве Любовь Степушова
Здоровье
Кардиолог рассказала, как самому определить степень тяжести "омикрона"
Шоу-бизнес
Градский держал Коташенко в строгости: жил отдельно и контролировал
Кардиолог раскрыла единственную добавку, действительно полезную для сердца
Здоровье
Кардиолог раскрыла единственную добавку, действительно полезную для сердца
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников