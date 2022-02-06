Индийский доктор раскрыл пять лучших продуктов для очистки лёгких от вирусов

Дыхание — очень важный момент, которому уделяется обязательное внимание во всех системах оздоровления. Существует много дыхательных упражнений для улучшения самочувствия. Но также есть пять простых продуктов, которые помогут очистить бронхи и лёгкие от слизи и вирусов. О них рассказал врач традиционной индийской медицины доктор Вивек Джоши на своём YouTube-канале.

Имбирь. Имбирный чай популярен во многих странах. Он обладает прогревающим эффектом и за счет этого отчищает от слизи органы дыхания, помогает при заложенности носа, пояснил специалист.

Тыквенные семечки. Они содержат много магния и клетчатки, поэтому улучшают пищеварение и метаболизм. При хорошем метаболизме слизь не будет скапливаться в организме, в том числе и в лёгких. Доктор посоветовал ежедневно съедать столько семечек, сколько уместится в ямке полусогнутой ладони.

Чёрный перец. Эта специя расширяет сосуды, способствует очищению от слизи лёгких, горла и носа. Можно добавлять немного перца в еду, отметил врач. Но следует учесть, что некоторым он противопоказан в больших количествах, если имеются проблемы с желудком.

Мед. Он также выводит слизь и снимает воспаление. Его можно добавлять в имбирный чай для усиления эффекта, советует Вивек Джоши.

Болгарский перец. Сладкий перец любого цвета - хороший антиоксидант. Он содержит много клетчатки и убирает воспаление. Его положительный эффект особенно заметен при воспалении горла, заключил доктор.

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