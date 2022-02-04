Вирусолог Нетёсов раскрыл новые данные об омикрон-штамме: "Эволюционирует"

Вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов рассказал, что нового удалось узнать учёным об омикрон-штамме коронавируса за последнее время.

Специалисты установили, что у "омикрона" достаточно большой диапазон изменчивости. По словам Нетёсова, в РНК-геноме этого штамма есть и известные, и неизвестные ранее замены.

"Причём неизвестных больше. Это означает, что коронавирус может и дальше меняться, эволюционировать. Я не склонен думать, что это последний вариант", — сказал вирусолог в интервью "Газете.Ru".

Он подчеркнул: появление BA.2, второй ветви "омикрона", как раз говорит о возможных мутациях. Эксперт добавил, что науке известны уже три ветви новой южно-африканской разновидности коронавируса. Сейчас учёные исследуют, могут ли люди, перенёсшие один "омикрон", впоследствии заразиться другим.

"У меня, например, есть подозрения, что сейчас в основном заражаются подвариантами ВА.2 те, кто не болел ВА.1", — заключил Нетёсов.

В ноябре 2021 года "омикрон" впервые обнаружили в ЮАР. Эксперты из ВОЗ сразу предупредили, что этот штамм распространяется по миру намного быстрее, чем "дельта".

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