Вирусолог Нетёсов: нужно специально молчать, чтобы не заразиться COVID-19

Молчание в общественных местах позволяет защитить организм от проникновения COVID-19. Об этом заявил вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов.

Он напомнил, что японцы уже давно начали сознательно молчать в метро, чтобы не заразиться коронавирусом и не передать инфекцию другим людям. Специалист подчеркнул: разговор в транспорте или других популярных местах опасен во время пандемии.

"Во время разговора колеблются голосовые связки, производя аэрозоль из мокроты и слюны. Когда вы дышите, у вас всё-таки идёт однородный поток, а не турбулентный. В нём почти нет аэрозоля с клетками гортани, содержащими вирусные частицы в случае инфицированного человека", — сказал эксперт в интервью "Газетe.Ru".

Вирусолог добавил, что от говорящего человека с COVID-19 действительно заразиться намного проще, чем от дышащего.

Также он пояснил: легче всего получить коронавирус от поющих людей. Так, весной 2020 года абсолютно у всех членов хорового общества в США обнаружили COVID-19. По словам специалиста, артисты пели, производя аэрозоль и вдыхая его от других участников коллектива.

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