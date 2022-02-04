Иммунолог Жемчугов: возможны два пути мутаций коронавируса

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов, который ранее предупреждал о неточности медицинской статистики по заболевшим коронавирусом в России, высказал предположение на тему "чего ждать от вариаций штамма "омикрон".
По мнению учёного специалиста, есть два вероятных сценария развития событий, поскольку ковид непременно продолжит мутировать.
"Вирус так устроен: уму нужно размножаться и захватывать новые территории. Поскольку человечество на данный момент сформировало коллективный иммунитет, ковид ищет для себя альтернативные варианты развития", — пояснил Жемчугов.
По его словам, в недалёком будущем
"Уже до конца текущего года станет понятно, по какому из двух путей пошёл коронавирус", — уверен иммунолог.
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