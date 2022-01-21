Иммунолог Жемчугов: реальное число больных COVID-19 может быть больше в 10 раз

Реальные цифры по заразившимся коронавирусной инфекцией могут быть в 6-10 раз больше, чем те, что показывает статистика, заявил иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Эксперт объяснил, что есть большое количество людей, которые переносят заболевание бессимптомно, не зная о них, мы не учитываем их при подсчёте статистических данных.

"Вот их в 6 или, повторюсь, в 10 даже раз больше, чем выявленных заражённых", — передаёт РИА Новости слова специалиста.

Если даже попытаться сделать прогноз насчёт окончания новой волны с помощью компьютера, то даже в таком случае необходимо будет внести данные о тех, кто болеет легко или бессимптомно, объяснил Жемчугов. Однако в этом и состоит сложность, ведь они могут не обратиться за медицинской помощью.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что от штамма "омикрон" будет в разы больше смертей, чем от "дельты". Специалист спрогнозировал, как при новой разновидности вируса будет развиваться эпидемиологическая ситуация.

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