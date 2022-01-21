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Автор Елена Федорова

Иммунолог Жемчугов: реальное число больных COVID-19 может быть больше в 10 раз

Здоровье

Реальные цифры по заразившимся коронавирусной инфекцией могут быть в 6-10 раз больше, чем те, что показывает статистика, заявил иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Иммунолог Жемчугов: реальное число больных COVID-19 может быть больше в 10 раз

Эксперт объяснил, что есть большое количество людей, которые переносят заболевание бессимптомно, не зная о них, мы не учитываем их при подсчёте статистических данных.

"Вот их в 6 или, повторюсь, в 10 даже раз больше, чем выявленных заражённых", — передаёт РИА Новости слова специалиста.

Если даже попытаться сделать прогноз насчёт окончания новой волны с помощью компьютера, то даже в таком случае необходимо будет внести данные о тех, кто болеет легко или бессимптомно, объяснил Жемчугов. Однако в этом и состоит сложность, ведь они могут не обратиться за медицинской помощью.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что от штамма "омикрон" будет в разы больше смертей, чем от "дельты". Специалист спрогнозировал, как при новой разновидности вируса будет развиваться эпидемиологическая ситуация.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Елена Андреева
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