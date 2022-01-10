Иммунолог: от омикрон-штамма будет больше смертей, чем от дельты

Иммунолог Николай Крючков заявил, что от волны коронавируса штамма омикрон будет в разы больше смертей, чем от дельты. Специалист спрогнозировал, как при новой разновидности вируса будет развиваться эпидемиологическая ситуация.

Крючков заметил, что при более низкой патогенности омикрон-штамма, его заразность гораздо выше, а это значит, что заражённых будет больше. Он объяснил, что при таком раскладе и количество летальных исходов также увеличится.

"Судя по всему, у омикрона в сравнении с дельтой линия менее патогенна — разница по риску госпитализации где-то в два раза, а по смертям — раза в три меньше по сравнению с дельтой…Заметно сниженная патогенность не будет компенсировать более высокую заразность… Скорее всего, у нас будет больше смертей от омикрона, чем от дельты. Хотя вроде и летальность меньше, но заражаться будут больше", — передаёт Е1.РУ его слова.

Новый штамм опасен тем, что способен заражать тех, кто уже переболел или сделал прививку, добавил эксперт.

Ранее специалисты ВОЗ обнаружили способность омикрон-штамма снижать антитела в организме человека. Это позволило объяснить его высокую степень заразности. Эксперты заметили, что заболеть могут люди даже с очень высоким иммунитетом.

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