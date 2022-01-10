EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Владимир Васютченко

Вирусолог: "омикрон" может объединяться с другими штаммами COVID-19

Здоровье

Омикрон-штамм коронавируса способен объединяться с другими его вариантами в организме человека, заявил начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов.

Вирусолог: "омикрон" может объединяться с другими штаммами COVID-19

Он рассказал, что новый вариант COVID-19, помимо множества мутаций, отличается от других наличием вставки — фрагмента генома другого вируса.

"Если он умудрился от другого вируса оттяпать, то что же ему со своим близкородственным братом не обменяться кусками генетического материала? Очень легко, с биологической точки зрения. Там никаких замков нет против этого", — цитирует вирусолога URA.RU.

Чепурнов сообщил также о возможности одновременного заражения человека "омикроном" и другим вариантом COVID-19.

Ранее стало известно об обнаружении на Кипре гибрида вариантов коронавирусных штаммов "омикрон" и "дельта". Он получил название "дельтакрон". Зарегистрировано уже 25 случаев заражения им.

По словам иммунолога Николая Крючкова, пока неясно, имеет ли гибридный штамм какие-то особые свойства.

"Скорее всего, никаких особых последствий эта линия не даст", — предположил специалист.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Штамм ОМИКРОН: вирусолог рассказал ВСЮ ПРАВДУ / Анатолий Альтштейн
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 николай крючков
Новости
Экс-советник Назарбаева: введение войск ОДКБ в Казахстан "взбесило" весь Запад
Исследование: дети, переболевшие COVID-19, "бонусом" рискуют получить диабет
Украинский дипломат Мельник: Германия должна отказаться от запуска СП-2
Посол РФ в США назвал косвенных виновных в беспорядках в Казахстане
Госсекретарь Казахстана: беспорядки в стране — гибридная террористическая атака
Часть Великой Китайской стены рухнула после землетрясения
Лихачи, не видящие разметки на дороге, теперь могут "прокатиться" на зону
Глава МИД ФРГ Бербок: "Северный поток-2" пока не отвечает требованиям ЕС
NI: Албания, Словения и Черногория — бесполезные "страны-иждивенцы" для НАТО
Китайский город подвергся нашествию толпы страусов
Последние материалы
Посол РФ в США назвал косвенных виновных в беспорядках в Казахстане
Госсекретарь Казахстана: беспорядки в стране — гибридная террористическая атака
Часть Великой Китайской стены рухнула после землетрясения
Лихачи, не видящие разметки на дороге, теперь могут "прокатиться" на зону
Глава МИД ФРГ Бербок: "Северный поток-2" пока не отвечает требованиям ЕС
NI: Албания, Словения и Черногория — бесполезные "страны-иждивенцы" для НАТО
Китайский город подвергся нашествию толпы страусов
Рябков: США некомфортно вести диалог с РФ из-за партнёров-русофобов в НАТО
Принцип "еду как хочу" по-новому ударит по кошельку водителей
Связь смерти пациента с корпоративом медиков в Лесосибирске выясняет прокуратура
Популярное
Шоу-бизнес
Садальский о беспорядках в Казахстане: "У нас это невозможно"

Актёр Станислав Садальский сопоставил стоимость газа в России и в Казахстане.

Садальский о беспорядках в Казахстане: "У нас это невозможно"
Шойгу рассказал о войне против России: "Проигрывать не имеем права"
Общество
Шойгу рассказал о войне против России: "Проигрывать не имеем права"
Мир. Новости мира
Украина не может вывезти своих граждан из Алма-Аты
Бывший СССР
Политолог Шибутов о судьбе Казахстана: халифат ИГИЛ* и десятки тысяч погибших
Любовь Степушова Политолог Шибутов о судьбе Казахстана: халифат ИГИЛ* и десятки тысяч погибших Любовь Степушова Усам Оздемиров Европа рыла "Газпрому" яму, но лишь загнала себя в кризис Усам Оздемиров Вячеслав Шпаковский Новые электромобили: эра автомобилей заканчивается Вячеслав Шпаковский
Мир. Новости мира
Посол РФ в Казахстане пообещал "дать по зубам" всем недругам России
Мир. Новости мира
МИД РФ предупредил США о возможной единственной встрече в Женеве
США хотят от Казахстана объяснений по поводу обращения за помощью в ОДКБ
Мир. Новости мира
США хотят от Казахстана объяснений по поводу обращения за помощью в ОДКБ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников