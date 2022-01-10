Вирусолог: "омикрон" может объединяться с другими штаммами COVID-19

Омикрон-штамм коронавируса способен объединяться с другими его вариантами в организме человека, заявил начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов.

Он рассказал, что новый вариант COVID-19, помимо множества мутаций, отличается от других наличием вставки — фрагмента генома другого вируса.

"Если он умудрился от другого вируса оттяпать, то что же ему со своим близкородственным братом не обменяться кусками генетического материала? Очень легко, с биологической точки зрения. Там никаких замков нет против этого", — цитирует вирусолога URA.RU.

Чепурнов сообщил также о возможности одновременного заражения человека "омикроном" и другим вариантом COVID-19.

Ранее стало известно об обнаружении на Кипре гибрида вариантов коронавирусных штаммов "омикрон" и "дельта". Он получил название "дельтакрон". Зарегистрировано уже 25 случаев заражения им.

По словам иммунолога Николая Крючкова, пока неясно, имеет ли гибридный штамм какие-то особые свойства.

"Скорее всего, никаких особых последствий эта линия не даст", — предположил специалист.

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