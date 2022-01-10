Гибрид COVID-штаммов "омикрон" и "дельта" получил зловещее название

На Кипре был обнаружен гибрид вариантов коронавирусных штаммов "омикрон" и "дельта". Там уже зарегистрировано 25 случаев заражения им.

Профессор биологических наук Университета Кипра Леондиос Кострикис, как ранее сообщала Pravda. Ru, окрестил новый гибрид "Дельтакрон” и предупредил, что в скоро "мир увидит, является ли этот штамм более патологическим или более заразным, или он будет просто преобладать" над текущими вариантами.

Сам Кострикис склоняется к версии, что "гибрид", скорее всего, будет подавлен массово циркулирующим вариантом Омикрона.

Хотя некоторые ученые выразили озабоченность по поводу сообщений о еще одном варианте, некоторые назвали его "пугающим СМИ” и "ложной тревогой".

"Кипрские последовательности ”Дельтакрона", о которых сообщают несколько крупных СМИ, выглядят довольно чётко”, — сказал вирусолог Том Пикок, объяснив, что "они не группируются на филогенетическом дереве и имеют целый ампликон секвенирования "омикрона" в основной дельта-магистрали".

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