На Кипре нашли "дельтакрон" — гибрид штаммов коронавируса "дельта" и "омикрон"

Группа учёных из Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета обнаружила новый вариант коронавируса. Он был назван "дельтакроном".

Название, конечно, неофициальное. Дело в том, что этот вариант коронавируса является гибридом штаммов "дельта" и "омикрон". Как рассказал заведующий данной лабораторией Леонтиос Кострикис, потому штамму и было дано название "дельтакрон".

По его словам, новый вариант имеет генетическую основу как у дельта-штамма, но при этом ряд его мутаций такие же, как у омикрон-штамма. "Мы нашли значительное количество мутаций, которые ранее обнаруживались только во время случаев заражения омикрон-штаммом", — цитирует вирусолога ТАСС.

О том, насколько опасен новый вариант коронавируса не сообщается.

Между тем, южноафриканские учёные предположили, что появление штамма "омикрон" означает, что самый острый период пандемии близится к концу, сообщает РИА "Новости".

Они провели исследование в больнице, где зафиксировали самую первую вспышку "омикрона". Были проанализированы записи 466 пациентов, заболевших в нынешнюю волну коронавируса, и 3976 предыдущих случаев болезни.

Учёные отметили, что эта волна инфекции двигалась очень быстро, но вызывала куда более лёгкие заболевания, чем более ранние штаммы. Они предположили, что если подобная модель сохранится, то острый период пандемии завершится.