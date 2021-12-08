ВОЗ объяснила высокую заразность омикрон-штамма: он снижает антитела

Всемирная организация здравоохранения выяснила, в чём опасность омикрон-штамма коронавируса: его высокая заразность обусловлена способностью этой мутации снижать антитела в организме человека.

Новая разновидность коронавирусной инфекции "омикрон" распространяется гораздо быстрее, чем другие подвиды, поэтому этот штамм приводит к быстрому заражению.

"Предварительный анализ показывает, что мутации, присутствующие в варианте "омикрон", могут снижать нейтрализующую активность антител, что приводит к снижению защиты от естественного иммунитета", — передаёт РИА Новости сообщение международной организации.

По мнению специалистов, именно поэтому омикрон-штамм представляет опасность даже для людей, обладающих высоким иммунитетом.

Ранее эксперт Альберт Ризванов рассказал, что омикрон-штамм может стать естественной вакциной для человека, однако есть риск серьёзных осложнений.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.