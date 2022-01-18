Гинцбург о продолжении пандемии: "Омикрон" — не последний штамм

Микробиолог и директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пока нет оснований считать, что пандемия COVID-19 подходит к концу. По его мнению, омикрон-штамм — это не последняя разновидность постоянно мутирующего вируса.

Специалист рассказал телеканалу "Россия 24", что новый омикрон-штамм, действительно, очень заразен. Кроме того, он заметил, что нет и предпосылок, которые свидетельствовали бы о скором завершении распространения коронавируса.

"Ну то, что он может всех перезаражать, я в это хорошо верю, а то, что на этом всё закончится, я не вижу для этого, к сожалению, никаких научных предпосылок", — сказал Гинцбург.

Эксперт объяснил, что необходимо выработать коллективный иммунитет, и только потом можно будет говорить о приближающейся победе над вирусом. Если вакцинация против COVID-19 будет идти медленно, то риск повторного заражения уже переболевших людей будет увеличиваться, при этом новые штаммы продолжат атаку, резюмировал он.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что от штамма "омикрон" будет в разы больше смертей, чем от "дельты". Специалист спрогнозировал, как при новой разновидности вируса будет развиваться эпидемиологическая ситуация.

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