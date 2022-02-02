Врач Мясников перечислил пять незаслуженно забытых продуктов из СССР

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о пяти полезных продуктах, которые были популярны в СССР, но теперь оказались незаслуженно забыты.

Рыбий жир

В СССР детям давали пить рыбий жир. Мясников подтвердил, что этот продукт действительно способствует улучшению иммунитета и памяти, а также укрепляет здоровье.

Гематоген

По словам телеведущего, в советские времена был популярен гематоген, который приводил к повышению уровня гемоглобина в крови и снимал усталость. Эту шоколадку, содержащую бычью кровь, железо и сахар, любили многие дети. В СССР гематоген давали не только людям с анемией, но и всем людям для профилактики, отметил Мясников.

Морская капуста

Врач сообщил, что в морской капусте содержится много йода, витаминов и антиоксидантов. Советские люди часто ели этот продукт. Сейчас он тоже продаётся, но уже не столь популярен.

Чайный гриб

Мясников напомнил, что советские люди часто хранили дома чайный гриб, который укрепляет иммунитет и улучшает работу желудочно-кишечного тракта, а также нервной системы.

Яблочный уксус

Этот продукт не только использовался в пищу для похудения, но и применялся для борьбы с перхотью. Кроме того, яблочным уксусом растирали заболевших людей, чтобы сбить высокую температуру тела, сказал Мясников.

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