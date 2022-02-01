Врач Мясников рассказал об опасных последствиях приёма популярных лекарств

Популярный препарат "Омепразол" и другие средства из класса ингибиторов протонной помпы (ИПП) приводят к снижению уровня магния в организме. Об этом сообщил доктор Александр Мясников во время передачи "О самом главном".

По словам врача, магний — важный микроэлемент, его дефицит может негативно сказаться на общем здоровье человека.

Как подчеркнул специалист, от нехватки магния страдают примерно 12% всех госпитализированных пациентов и примерно 65% больных в реанимациях.

"Уровень магния снижают разные лекарства, например, препараты из класса ИПП, в том числе "Омепразол", а также всё остальное, что кончается на "зол": "Пантопразол", "Лантопразол" и другие средства", — сказал Мясников.

Он добавил, что нередко пациенты годами принимают эти лекарства, не подозревая о возможных побочных эффектах. Опытные медики, отметил телеведущий, берут анализ на магний, назначая соответствующие таблетки.

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