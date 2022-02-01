Эпидемиолог предупредила об ослаблении защиты вакцинированных против "омикрона"

Заместитель директора по научной работе НИИ гриппа Дарья Даниленко заявила, что у людей, которые привились от коронавирусной инфекции более шести месяцев назад, защита от омикрон-штамма ослабела в 12 раз. Также врач призвала россиян ревакцинироваться.

"Если люди недавно прошли ревакцинацию, такая способность (нейтрализовать омикрон-вариант. — Прим. ред.) существенно нарастает, и это снижение всего в семь раз. Поэтому в общем и целом это должно стимулировать нас проходить ревакцинацию", — отметила специалист, слова которой приводит ТАСС.

Вместе с этим она напомнила, что штамм коронавируса "омикрон" обладает самой высокой скоростью распространения, из-за него медики фиксируют повторные заболевания инфекцией. Как подчеркнула Даниленко, больше всего рискуют заразиться подростки и молодёжь от 10 до 29 лет.

Ранее японские врачи рассказали, кто чаще всего страдает от тяжёлых проявлений заболевания омикрон-вариантом. По словам экспертов, пневмония в основном развивается у пожилых людей, которые не стали ревакцинироваться от коронавируса.

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