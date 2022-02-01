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Автор Юлия Миленина

Медики выявили категорию людей, которым грозит "тяжёлый омикрон"

Здоровье

Медики из Японии назвали категорию пациентов, которые чаще всего переносят омикрон-штамм коронавируса в тяжёлой форме.

Медики выявили категорию людей, которым грозит "тяжёлый омикрон"

С острой пневмонией, как правило, сталкиваются пожилые люди, давно прошедшие вакцинацию против COVID-19, сообщает издание Express со ссылкой на врачей.

"Госпитализированные пациенты становятся всё старше. У них развиваются тяжёлые симптомы. Заявления о "лёгкости" новой разновидности коронавируса далеки от того, что мы видим на практике", — сказал глава медицинского центра Фудзимино Акира Кано.

Он добавил, что нередко пенсионеров подключают к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. После перенесённого "омикрона" им, скорее всего, потребуется реабилитация.

В ноябре 2021 года омикрон-штамм COVID-19 впервые обнаружили в Южно-Африканской республике. Учёные из ВОЗ сразу предупредили, что он передаётся от человека к человеку гораздо быстрее, чем индийская "дельта".

После новогодних праздников в РФ начало резко расти количество пациентов с коронавирусом, в том числе с его вариантом "омикрон". Накануне, 31 января, за сутки в стране впервые выявили более 120 тысяч заражённых COVID-19.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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