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Автор Игорь Рябов

Врачи перечислили необычные симптомы "омикрона" после выздоровления

Мир

В британской газете Daily Express вышла статья о необычных симптомах заражения омикрон-штаммом коронавируса, которые остаются после того, как пациент выздоровел. Материал основан на данных приложения ZOE COVID Study, предназначенного для мониторинга признаков заболевания.

Врачи перечислили необычные симптомы "омикрона" после выздоровления

Известно, что новый вариант коронавируса под названием "омикрон" вызывает кашель, лихорадку, потерю вкуса и запаха. Однако некоторые симптомы сохраняются у человека даже после того, как он выздоровел. К ним относятся боль в спине и головокружение.

Врач Энн Мэри рассказала Daily Express, что люди, переболевшие "омикроном", часто жалуются на неприятные ощущения в пояснице. Этот симптом встречается чаще и проявляется болезненнее, чем у тех, кто переболел дельта-штаммом коронавируса. По словам медика, новый вариант COVID-19 может "напоминать о себе" сильной болью в мышцах даже после выздоровления.

Омикрон-штамм коронавируса впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР в конце ноября прошлого года. Он отличается от предшественника — дельта-штамма — высоким уровнем заразности. По данным медиков, вакцины не обеспечивают надёжную защиту от "омикрона". Также этим вариантом COVID-19 заражаются уже переболевшие люди.

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