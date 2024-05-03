Ксения Собчак рассказала, из-за чего мог развиться рак у Анастасии Заворотнюк и Жанны Фриске

Собчак: ЭКО могло повлиять на рак у Заворотнюк

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В свете трагической смерти популярной певицы Жанны Фриске, которая умерла от глиобластомы после рождения сына, зачатого методом ЭКО, в шоу-бизнесе вновь обострился вопрос о возможной связи между процедурой экстракорпорального оплодотворения и развитием этого агрессивного рака мозга.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Attribution 4.0

Ксения Собчак в своем расследовании обратилась к доктору Карине Бондаренко, которая указала на роль гормона прогестерона, активно выделяемого во время беременности и используемого в протоколах ЭКО, как возможный фактор риска. Однако она подчеркнула, что нельзя однозначно утверждать, что именно ЭКО приводит к развитию опухолей, поскольку сама беременность может играть роль в этом процессе. С

итуация с Анастасией Заворотнюк, которая также столкнулась с глиобластомой после ЭКО, усилила беспокойство пациенток. Тема требует дополнительных исследований для более полного понимания взаимосвязей.