Ксения Собчак рассказала, из-за чего мог развиться рак у Анастасии Заворотнюк и Жанны Фриске

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Собчак: ЭКО могло повлиять на рак у Заворотнюк

1:00
Шоу-бизнес

В свете трагической смерти популярной певицы Жанны Фриске, которая умерла от глиобластомы после рождения сына, зачатого методом ЭКО, в шоу-бизнесе вновь обострился вопрос о возможной связи между процедурой экстракорпорального оплодотворения и развитием этого агрессивного рака мозга.

Собчак: ЭКО могло повлиять на рак у Заворотнюк
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Attribution 4.0

Ксения Собчак в своем расследовании обратилась к доктору Карине Бондаренко, которая указала на роль гормона прогестерона, активно выделяемого во время беременности и используемого в протоколах ЭКО, как возможный фактор риска. Однако она подчеркнула, что нельзя однозначно утверждать, что именно ЭКО приводит к развитию опухолей, поскольку сама беременность может играть роль в этом процессе. С

итуация с Анастасией Заворотнюк, которая также столкнулась с глиобластомой после ЭКО, усилила беспокойство пациенток. Тема требует дополнительных исследований для более полного понимания взаимосвязей.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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