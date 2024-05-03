Кому можно и нельзя есть шампиньоны: польза и вред

Шампиньоны не только полезны, они имеют противопоказания к употреблению. В этой статье мы поговорим о пользе и вреде грибов.
Шампиньоны полезны для организма, так как богаты белком и витаминами. Шампиньоны содержат больше всего витамина В5, или пантотеновой кислоты, и витамина В2, или рибофлавина. Кроме того, грибы содержат еще и витамин С, который отвечает за нормальное функционирование иммунной системы.
Шампиньоны также богаты витамином D, который способствует укреплению костей, защищает иммунитет и нормализует работу нервной системы. Грибы также снижают уровень сахара в крови и богаты селеном.
Грибы являются трудноперевариваемым продуктом, так как содержат большое количество клетчатки и хитина. Поэтому людям с проблемами пищеварения нужно быть осторожными с грибами.
Шампиньоны небезопасны для употребления в пищу во время обострений желудочно-кишечных заболеваний. Например, гастрит, язва, колит, холецистит, панкреатит.
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