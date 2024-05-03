Кому можно и нельзя есть шампиньоны: польза и вред

Польза и вред шампиньонов

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Шампиньоны не только полезны, они имеют противопоказания к употреблению. В этой статье мы поговорим о пользе и вреде грибов.

Фото: commons.wikimedia.org by Lisafern is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Польза шампиньонов для здоровья

Шампиньоны полезны для организма, так как богаты белком и витаминами. Шампиньоны содержат больше всего витамина В5, или пантотеновой кислоты, и витамина В2, или рибофлавина. Кроме того, грибы содержат еще и витамин С, который отвечает за нормальное функционирование иммунной системы.

Шампиньоны также богаты витамином D, который способствует укреплению костей, защищает иммунитет и нормализует работу нервной системы. Грибы также снижают уровень сахара в крови и богаты селеном.

Вред и противопоказания

Грибы являются трудноперевариваемым продуктом, так как содержат большое количество клетчатки и хитина. Поэтому людям с проблемами пищеварения нужно быть осторожными с грибами.

Шампиньоны небезопасны для употребления в пищу во время обострений желудочно-кишечных заболеваний. Например, гастрит, язва, колит, холецистит, панкреатит.