Кому можно и нельзя есть шампиньоны: польза и вред

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Польза и вред шампиньонов

1:12
Здоровье

Шампиньоны не только полезны, они имеют противопоказания к употреблению. В этой статье мы поговорим о пользе и вреде грибов.

Польза и вред шампиньонов
Фото: commons.wikimedia.org by Lisafern is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Польза шампиньонов для здоровья

Шампиньоны полезны для организма, так как богаты белком и витаминами. Шампиньоны содержат больше всего витамина В5, или пантотеновой кислоты, и витамина В2, или рибофлавина. Кроме того, грибы содержат еще и витамин С, который отвечает за нормальное функционирование иммунной системы.

Шампиньоны также богаты витамином D, который способствует укреплению костей, защищает иммунитет и нормализует работу нервной системы. Грибы также снижают уровень сахара в крови и богаты селеном.

Вред и противопоказания

Грибы являются трудноперевариваемым продуктом, так как содержат большое количество клетчатки и хитина. Поэтому людям с проблемами пищеварения нужно быть осторожными с грибами.

Шампиньоны небезопасны для употребления в пищу во время обострений желудочно-кишечных заболеваний. Например, гастрит, язва, колит, холецистит, панкреатит.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Александрина Елена
Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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