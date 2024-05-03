Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Польза и вред шампиньонов
Собчак: ЭКО могло повлиять на рак у Заворотнюк
Как окрасить брови в домашних условиях: пять простых шагов
Foot Mercato: "ПСЖ" после поражения от "Боруссии" покинул стадион без игрока Мбаппе
Мэтью Макконахи и его жена потеряли штаны в рекламе своего бренда текилы
Известен идеальный цвет для кухни
Помидору будут сладкими
Stellantis на пути к полной электрификации в Европе к 2030 году и 50% в США
TAJL: учёные обнаружили уникальную молекулу в туманности Кошачья Лапа
Не те цели: британские парламентарии требуют пересмотра санкций против РФ

В Великобритании призвали к пересмотру санкций против России

0:59
Экономика

Члены британского парламента выразили опасения относительно эффективности существующих санкций против России и предложили их пересмотреть.

В Великобритании призвали к пересмотру санкций против России
Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб is licensed under public domain

Согласно сообщению РБК, на недавних слушаниях в комитете по Казначейству палаты общин Великобритании, Дэйм Хэрриет Болдуин подчеркнула, что введенные более двух лет назад санкции не достигли своих целей по созданию экономических трудностей для России.

Юрист Наталия Кубеш из правозащитной организации Redress также указала на существование лазеек в санкционном режиме, которые позволяют России обходить накладываемые ограничения.

Помимо этого, было отмечено, что отсутствуют ясные разъяснения от санкционных регуляторов по критериям контроля над компаниями. В связи с этим, парламентарии призвали к детальному пересмотру санкционной политики, начиная с мер, введенных в феврале и марте 2022 года.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Продюсер Иосиф Пригожин показал фото со дня рождения Филиппа Киркорова

Продюсер Иосиф Пригожин поделился праздничным контентам с торжества, посвященного 57-летию Филиппа Киркорова.

Пригожин опубликовал кадры с праздника в честь дня рождения Киркорова
Иосиф Пригожин поспорил с подписчиками из-за Аллы Пугачёвой
Иосиф Пригожин вышел из себя из-за слов про Аллу Пугачёву: "Она передумала, и мы за ней должны бежать?"
Эффективное и экологически чистое удобрение для томатов
Как сейчас выглядит 72-летняя мама певицы Жанны Фриске: "Фигура — статуэточка"
Михаил Звинчук включил десант и удар по Крымскому мосту в список угроз Олег Володин ВСУ опять бьют по НПЗ, в Одессе уничтожена военная помощь США Дмитрий Плотников
Развенчиваем мифы о педикюре: правда о заботе о ногтях и коже стоп
Слизней как н бывало: вот чего они боятся, как огня — простая обработка избавит от вредителей
Ошибки при замене свечей, которые могут стоить вам "капиталку" двигателя
Ошибки при замене свечей, которые могут стоить вам "капиталку" двигателя
Последние материалы
Что можно добавить в котлеты вместо яиц: пять малоизвестных вариантов
Урал: число страховых договоров возросло на 20% в 2023 году
Филипп Киркоров продолжает выражать уважение и любовь к Алле Пугачевой
Кристен Стюарт и Оскар Айзек сыграют супругов в новом вампирском триллере
Борьба с тёмными кругами под глазами: эффективные методы для мужчин
Бензема приехал в "Реал", чтоб полечиться после травмы
РИА: выгодно инвестировать в недвижимость Горно-Алтайска и Норильска
Татьяна Васильева призналась, что никогда не была довольна своей внешностью
Какие услуги Социального фонда доступны на портале госуслуг?
Штат Южная Каролина начнёт штрафовать за модификацию "Carolina Squat" с 10 мая
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников