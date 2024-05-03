Не те цели: британские парламентарии требуют пересмотра санкций против РФ

В Великобритании призвали к пересмотру санкций против России

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Члены британского парламента выразили опасения относительно эффективности существующих санкций против России и предложили их пересмотреть.

Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб is licensed under public domain

Согласно сообщению РБК, на недавних слушаниях в комитете по Казначейству палаты общин Великобритании, Дэйм Хэрриет Болдуин подчеркнула, что введенные более двух лет назад санкции не достигли своих целей по созданию экономических трудностей для России.

Юрист Наталия Кубеш из правозащитной организации Redress также указала на существование лазеек в санкционном режиме, которые позволяют России обходить накладываемые ограничения.

Помимо этого, было отмечено, что отсутствуют ясные разъяснения от санкционных регуляторов по критериям контроля над компаниями. В связи с этим, парламентарии призвали к детальному пересмотру санкционной политики, начиная с мер, введенных в феврале и марте 2022 года.