Врач предупредил о риске полной потери голоса от "омикрона"

Кандидат медицинских наук, ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, что люди, заражённые омикрон-штаммом коронавируса, могут полностью потерять голос.

Он отметил, что такой сценарий может произойти, если вирус поразит гортаноглотку. В таком случае голос может охрипнуть или совсем исчезнуть.

"Бить тревогу" нужно, если голос долго не возвращается или возвращается, но становится хриплым. Такие явления могут свидетельствовать о парезе или параличе голосовых складок, заявил Зайцев.

"Может быть нанесён необратимый урон голосовому аппарату и голосовым складкам", — сообщил врач в беседе с URA.RU.

Врач посоветовал остерегаться заражения "омикроном" людям, у которых есть врождённые проблемы с горлом. Пациенты с удалёнными миндалинами находятся в уязвимом состоянии, поскольку их глотка не защищена от инфекций, добавил эксперт.

Впервые омикрон-штамм коронавируса был выявлен в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Он отличается от предшественника — дельта-штамма — повышенной заразностью. По данным учёных, вакцины не защищают от "омикрона". Также этим вариантом COVID-19 заражаются уже переболевшие люди.

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