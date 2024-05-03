Искусственный интеллект на Большом адронном коллайдере раскрыл тайну асимметрии материи и антиматерии

ИИ обнаружил асимметрию материи и антиматерии на Большом адронном коллайдере

0:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи ЦЕРН, используя ИИ, впервые обнаружили доказательства асимметрии материи и антиматерии на Большом адронном коллайдере.

Фото: ЦКП "СКИФ" is licensed under Public domain

Используя компьютерный алгоритм, они выявили нарушение CP-инвариантности в данных о распаде странного B-мезона. Это нарушение связано с распадом мезона на мюоны и заряженные каоны, сообщает "Хайтек".

Фундаментальный принцип симметрии предполагает равное создание материи и антиматерии во время Большого взрыва, но с течением времени это соотношение нарушилось.

Использование графовой нейронной сети позволило точно идентифицировать частицы, что привело к подтверждению асимметрии, соответствующей предсказаниям Стандартной модели физики элементарных частиц.