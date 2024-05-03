Искусственный интеллект на Большом адронном коллайдере раскрыл тайну асимметрии материи и антиматерии

Исследователи ЦЕРН, используя ИИ, впервые обнаружили доказательства асимметрии материи и антиматерии на Большом адронном коллайдере.
Используя компьютерный алгоритм, они выявили нарушение CP-инвариантности в данных о распаде странного B-мезона. Это нарушение связано с распадом мезона на мюоны и заряженные каоны, сообщает "Хайтек".
Фундаментальный принцип симметрии предполагает равное создание материи и антиматерии во время Большого взрыва, но с течением времени это соотношение нарушилось.
Использование графовой нейронной сети позволило точно идентифицировать частицы, что привело к подтверждению асимметрии, соответствующей предсказаниям Стандартной модели физики элементарных частиц.
Продюсер Иосиф Пригожин поделился праздничным контентам с торжества, посвященного 57-летию Филиппа Киркорова.