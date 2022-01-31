Проценко призвал пожилых и "хроников" не терять настороженности к "омикрону"

Тем, кто страдает хроническими заболеваниями, а также пожилым нельзя терять настороженность в связи с распространением в РФ омикрон-штамма коронавирусной инфекции, заявил главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

"Очень важно понимать, что для этих групп риска не надо терять настороженность", — цитирует медика ТАСС.

По словам Проценко, "омикрон" может вызывать лихорадку с температурой выше 39 градусов Цельсия, длящуюся около трёх суток, которая может негативно отразиться на состоянии пожилых и "хроников", а также людей с ожирением.

"Если у вас лихорадка не купируется в течение двух дней, это серьёзный повод обращаться за медицинской помощью", — подчеркнул врач.

Ранее инфекционист Николай Малышев заявил, что две ближайшие недели будут в РФ тяжёлыми по заболеваемости коронавирусом из-за распространения омикрон-штамма.

По данным оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, на 31 января случаи заражения новым вариантом COVID-19 зарегистрировали уже в 82 российских регионах.

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