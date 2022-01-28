Инфекционист Малышев спрогнозировал две тяжёлые недели в РФ из-за COVID-19

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в РФ в течение двух предстоящих недель будет тяжёлой, считает инфекционист Николай Малышев.

"Особенно пессимистом не хочется быть, но и оптимистом тут пока не получается. В общем, две недели будет ещё очень тяжело", — цитирует медика РИА Новости.

По словам Малышева, ещё до пандемии в РФ регистрировали подъём заболеваемости вирусными инфекциями после зимних каникул, продолжавшийся зачастую до середины февраля. Инфекционист выразил уверенность, что с COVID-19 ситуация будет развиваться аналогично.

"Цифры будут всё увеличиваться и увеличиваться… Сейчас ещё и "омикрон" наложился. И, безусловно, процесс будет продолжаться и дальше", — заявил медик.

Он призвал россиян принимать меры для защиты от COVID-19 — минимизировать контакты, носить маски, соблюдать социальную дистанцию.

"Да, все эти вещи уже надоели, но из них жизнь состоит. Вот эти несколько недель надо прожить с умом", — подчеркнул Малышев.

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