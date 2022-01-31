Биолог Баранова раскрыла новую информацию об омикрон-штамме COVID-19

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова раскрыла новые сведения об омикрон-штамме COVID-19, которые удалось получить учёным.

Во время стрима RT "Летучка" эксперт отметила, что биологи разобрались с нюансами. По её словам, произошло снижение самого патогенеза за счёт размножения вируса в организме человека.

"Он уже не может использовать технологию "стелс" и проникать в наши клетки, не задевая сторожки интерферонов. И интерфероны, соответственно, у нас просыпаются и начинают вирус истреблять", — пояснила Баранова.

Специалист подчеркнула: именно из-за этого пациенты чаще всего переносят омикрон-штамм коронавирусной инфекции в лёгкой форме.

Однако, по её мнению, новая разновидность COVID-19 сама по себе "не полегчала". Баранова убеждена: симптомы коронавируса при "омикроне" перестали быть очень серьёзными из-за того, что люди начали активнее участвовать в прививочной кампании.

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